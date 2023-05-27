"Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lise 2. dönemin geride kalmasının ardından 3. dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci de başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?