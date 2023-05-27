Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?
"Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığına dair duyuru yayımlanmıştı. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?
"Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lise 2. dönemin geride kalmasının ardından 3. dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci de başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılı 3. dönem açık lise sınav tarihleri paylaşılmadı. Kayıt ve kayıt yenileme sürecinin tamamlanması ile sınav tarihlerinin netleşmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sene 3. dönem sınavları 20 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2023?
2022-3 dönemi için yeni kayıtlar ve kayıt yenileme 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacak.
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- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?
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