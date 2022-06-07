KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman?
KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri her bir oturum için başvuru ücreti belirlendi. Normal başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu süreç içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman?
KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvuru tarihleri, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. KPSS başvuruları 2022 yılında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumları için alınacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman?
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.
Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.
KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL
KPSS 2022 NE ZAMAN?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.
EKPSS 24 Nisan'da yapılacak.
KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ 2022
Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 6 Ağustos 2022, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 7 Ağustos 2022, Saat: 10.15
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 6 Ağustos 2022, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi
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