KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvuru tarihleri, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. KPSS başvuruları 2022 yılında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumları için alınacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman?