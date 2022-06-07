07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ATA AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ATA AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
ABONE OL
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ATA AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde tamamlandı. Sınava katılan adayların gündeminde şimdi ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki, ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ATA AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ATA AÖF sonuç tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bahar dönemi final sınavlarının Mayıs ayında tamamlanmasının ardından bütünleme sınavları ise 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak. Peki, ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ATA AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA