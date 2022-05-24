ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınav giriş belgsi nereden görüntülenir?
ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Mezun olmayı hedefleyen adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuru ile sınav giriş yerlerinin açıklandığı bildirildi. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınav giriş belgsi nereden görüntülenir? İşte cevaplar...
ATA AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava katılacakları yer bilgisini araştırıyor. ATA AÖF tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınav giriş belgsi nereden görüntülenir? İşte haberin detayları...
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresi üzerinden alabilirsiniz.
ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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- ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınav giriş belgsi nereden görüntülenir?
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