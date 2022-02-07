İkinci ara tatil ne zaman? 2022 okullarda nisan ara tatili ne zaman yapılacak? MEB tatil günleri açıklandı

UZMANLAR 180 SAAT, BAŞÖĞRETMENLER 240 SAAT MESLEKİ EĞİTİM ALACAK

Kanun ile adaylık kaldırma sınavının da kaldırıldığını dile getiren Özer, 10 yıl kıdemi olan öğretmenlerden MEB'in düzenlediği 180 saatlik eğitimi tamamlayanların sadece aldıkları eğitim içeriğinden yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda hem bir dereceyle taltif edileceklerini hem de maaşlarında 1000 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağını belirtti.

Yüksek lisans yapan öğretmenlerin bu sınavlardan muaf olacağını söyleyen Özer şu değerlendirmelerde bulundu:

"10 yıllık uzman öğretmenler de yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 240 saatlik eğitimini tamamladıktan sonra, o eğitimin içeriğinden olacak şekilde yapılan sınavdan başarılı olmaları durumunda başöğretmen olacaklar. İlave bir derece ve 2 bin lira üzerinde bir iyileştirmeyle de özlük haklarında ciddi bir değişiklik olacak. Doktora yapan öğretmenlerimiz yazılı sınavdan muaf olacaklar. Bu çok kıymetli bir şey."