"YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL kaç dakika sürüyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 YÖKDİL/1 sınavı öncesinde tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, yaklaşan sınav öncesinde sınav tarihi hakkında sorgulama yapıyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL kaç dakika sürüyor? Soru...