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KPSS BAŞVURU TARİHİ: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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KPSS BAŞVURU TARİHİ: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS başvuruları Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda söz konusu sınavın tarihi ve başvuru takvimi açıklanmıştı. İşte, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans 2022 KPSS ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaöğretim, lisans ve ön lisans olarak ayrı ayrı yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı öncesi KPSS başvuruları araştırılıyor. Söz konusu sınav öncesinde adaylar başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

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