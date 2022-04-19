MEB İOKBS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuruları hangi ay yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. PYBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı'nın (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bursluluk sınavı başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. İşte, MEB İOKBS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuruları hangi ay yapılacak? 1,2,3,4,5,6. sınıflar...