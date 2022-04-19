MEB İOKBS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuruları hangi ay yapılacak? 1,2,3,4,5,6. sınıflar...
MEB İOKBS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her sene düzenlediği PYBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı'nın (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bursluluk sınavı başvuruları için detaylar merak ediliyor. İşte, MEB İOKBS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuruları hangi ay yapılacak? 1,2,3,4,5,6. sınıflar...
MEB İOKBS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuruları hangi ay yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. PYBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı'nın (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bursluluk sınavı başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. İşte, MEB İOKBS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuruları hangi ay yapılacak? 1,2,3,4,5,6. sınıflar...
2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için uygulanacak olan Bursluluk Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 4 Eylül'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.
MEB'den yapılan açıklamada, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.
Kılavuza göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.
4 Eylül saat 10.00'da yapılacak sınavın sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
100 SORU SORULACAK VE SINAV SÜRESİ 120 DAKİKA OLACAK
Sınava, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'ndaki koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek.
Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.
İOKBS ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda, tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.
İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na, "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
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