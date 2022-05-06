KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM takvimi: Lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman?
EĞİTİM ahaber.com.tr
Kamuya personel atamasında kullanılan puanı belirlemek için belirli dönemlerde gerçekleştirilen KPSS'nin 2022 yılı takvimi belli oldu. Sınava hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuru ve sınav takvimini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından KPSS sürecine ilişkin detaylar açıklandı. Peki KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman? İşte KPSS sınav takvimi...
KPSS başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 KPSS sınav takvimi açıklandı. Kamuda memur olarak görev alabilmek için KPSS'ye hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, heyecan içinde başvuur takvimini beklemeye başladı. Peki, KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman? İşte KPSS ile ilgili merak edilenler...
KPSS BAŞVURU BAŞLADI MI?
2022 KPSS başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:
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