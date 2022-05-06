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KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM takvimi: Lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM takvimi: Lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman?

Kamuya personel atamasında kullanılan puanı belirlemek için belirli dönemlerde gerçekleştirilen KPSS'nin 2022 yılı takvimi belli oldu. Sınava hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuru ve sınav takvimini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından KPSS sürecine ilişkin detaylar açıklandı. Peki KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman? İşte KPSS sınav takvimi...

KPSS başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 KPSS sınav takvimi açıklandı. Kamuda memur olarak görev alabilmek için KPSS'ye hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, heyecan içinde başvuur takvimini beklemeye başladı. Peki, KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman? İşte KPSS ile ilgili merak edilenler...

KPSS BAŞVURU BAŞLADI MI?

2022 KPSS başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV: 06 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022

BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022

BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022

SONUÇ: 27 Ekim 2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV: 06 Kasım 2022

BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022

SONUÇ: 01 Aralık 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

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