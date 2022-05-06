AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalarına başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınav takvimi duyuruldu. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Belli sebeplerden üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlamıştı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Ünversitesi AÖF 2021-2022 yılı bahar dönemi final sınavları, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Ancak final sınavları için henüz giriş belgeleri yayınlanmadı. AÖF sınav giriş belgelerinin söz konusu sınava bir hafta kala yayınlanması bekleniyor.
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- AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
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