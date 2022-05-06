AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Belli sebeplerden üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlamıştı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?