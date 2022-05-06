BİLSEM sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2022 BİLSEM sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim ile sonuçlar hakkında tüm detaylar belli oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİLSEM ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak? Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

19 Şubat'ta başlayan BİLSEM 2022 ön değerlendirme uygulamaları 08 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.