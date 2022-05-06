BİLSEM ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme sürecinde son viraja girildi. Ön değerlendirme sınavına katılan öğrenciler ve velilier, sınavın tamamlanmasına kısa süre kala sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, BİLSEM ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak? Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
BİLSEM sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2022 BİLSEM sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim ile sonuçlar hakkında tüm detaylar belli oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİLSEM ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak? Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
19 Şubat'ta başlayan BİLSEM 2022 ön değerlendirme uygulamaları 08 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.2022 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bireysel değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.
BİLSEM'de iki yeni psikoeğitim program erişime açıldı
Bakan Özer, yazılı açıklamasında, eğitim sisteminde her bir öğrencinin özel ihtiyaçlarını da dikkate alarak programlar hazırladıklarını vurguladı.
Bu kapsamda BİLSEM'lerde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "duygu gelişimi" ve "öz düzenleme" alanlarında iki yeni psikoeğitim programının hayata geçirildiğini aktaran Özer şunları kaydetti:
"Şu anda Türkiye genelinde 315 Bilim ve Sanat Merkezimiz var. 2022 yılı sonunda bu sayıyı 350'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin tümünün BİLSEM'lere kolayca erişebilmesini sağlamanın yanında burada aldıkları eğitimin niteliğini artırmak için de yoğun çaba sarf ediyoruz.
Özel yetenekli çocuklarımıza yönelik 'duygu gelişimi' ve 'öz düzenleme' alanlarında hazırladığımız psikoeğitim programları da bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardan. Türkiye'de özel yetenekli bireylere yönelik uygulama temelli olarak hazırlanan ilk çalışma olma özelliği taşıyan program ile üstün yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en iyi şekilde ortaya koyabilmelerine destek olmayı hedefliyoruz."
Bakan Özer, programın hazırlık sürecinde ve uygulamasında emek verenlere de teşekkürlerini iletti.
PROGRAMLAR MEB'İN İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞIMA SUNULDU
Bakanlıkça hazırlanan "duygu gelişimi" ve "öz düzenleme" alanlarındaki psikoeğitim programlarına "orgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.
Duygu gelişimini destekleme psikoeğitim programında öğrencilerin kendi duyguları ile birlikte başkalarının da duygularını tanımaları, kişiler arası ilişkilerde uyum ve esneklik göstermeleri, empati kurmaları ve duygularını kontrol etmelerini sağlamak amaçlanıyor.
Öz düzenleme psikoeğitim programı ise özel yetenekli öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetme becerileri üzerine odaklanıyor. Bu programda öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini fark etmeleri, geleceğe yönelik hedef belirlemeleri, plan yapmaları, etkili öğrenme stratejilerini fark etmeleri ve kendi öğrenme süreçlerini izleyerek değerlendirmeleri hedefleniyor.
Örgün eğitim kurumlarındaki sınıf rehberlik programında yer alan sosyal duygusal gelişim alanına yönelik etkinliklerle uyumlu olan program, Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları Modeli esas alınarak tasarlandı.
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