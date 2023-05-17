KPSS BAŞVURU EKRANI 2023! KPSS eğitim bilimlerine kimler girebilir? KPSS A Grubu Alan Bilgisi ve Öğretmenlik başvuru tarihi!
Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce adayın katılım gösterdiği KPSS A Grubu Alan Bilgisi ve Öğretmenlik sınavı için geri sayım devam ediyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavına kimler girebilir? KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...
KPSS başvuruları sürerken, Alan Bilgisi ile ilgili sorular araştırılmaya başlandı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvurular ÖSYM AİS adresinden alınıyor. Alan Bilgisi sınavı da öretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) öğretmen kadrolarına başvuracakların katılmaları zorunlu tutuluyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi nedir, kimler girebilir? KPSS başvuru nasıl yapılır?
2023 KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ VE ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için başvurular, 16 Mayıs Salı günü başlayacak. 29 Mayıs Pazartesi günü, saat 23.59'a kadar yapılabilecek başvuruların ardından adaylar, 23 Temmuz Pazar günü KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde ise KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavına katılacak.
KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi geç başvuruları ise 6 Haziran Salı günü başlayacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar, 7 Haziran Çarşamba günü, saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamak zorundadır.
KPSS ALAN BİLGİSİ NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.
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