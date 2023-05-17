DİB MBSTS sonuç ekranı 2023 | MBSTS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DİB-MBSTS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayında gerçekleşen sınavın sonuçları 18 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Arama motorlarında "MBSTS sonuçları açıklandı mı?", "DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı" araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte 2023 DİB-MBSTS sonuç ekranı...

MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre DİB-MBSTS sınavının sonuçları 18 Mayıs tarihinde erişime açılacak.