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DİB MBSTS sonuç ekranı 2023 | MBSTS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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DİB MBSTS sonuç ekranı 2023 | MBSTS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DİB-MBSTS sonuç ekranı araştırılanlar arasında yer alıyor. 30 Nisan tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçları için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2023 ile ilgili detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Peki MBSTS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DİB-MBSTS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayında gerçekleşen sınavın sonuçları 18 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Arama motorlarında "MBSTS sonuçları açıklandı mı?", "DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı" araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte 2023 DİB-MBSTS sonuç ekranı...

MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre DİB-MBSTS sınavının sonuçları 18 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

DİB MBSTS SONUCU SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.

👉ÖSYM sınav sonuçlarını erişime açtığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

2023 DİB-MBSTS SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!

30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 30 Nisan 2023 tarihinde saat 17.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 10 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

DİB MBSTS SORU CEVAP KAĞIDI İÇİN TIKLAYIN!

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