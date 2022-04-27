Okullarda maske zorunluluğu kaldırılmasının ardından ilk gün! Bakan Mahmut Özer: Uzun süredir bugünleri bekliyorlardı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından bugün okullardaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer "Öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde okullarına gittiler, okullarında bir gün geçirdiler. Uzun süredir bugünleri bekliyorlardı." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkmasının ardından öğrencilerin bugün okullarda rahat bir gün geçirdiğini söyledi. Çeşitli temaslarla bulunmak üzere Karabük'e gelen Özer, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.
UZUN SÜREDİR BUGÜNLERİ BEKLİYORLARDI
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özer, uzun bir süreden sonra öğrenci ve öğretmenlerin ilk kez bugün maskesiz okula gittiğini söyledi.
Eğitim camiasının bugünü özlemle beklediğine işaret eden Özer, "Dün Cumhurbaşkanımızın Sağlık Bilim Kurulu'yla yaptığı açıklamayla kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Bugün biz de ilk kez 18 milyon öğrencimizin, 1,2 milyon öğretmenimizin ve diğer idari personelimizin okul binasında bulunduğu zaman maske kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde okullarına gittiler, okullarında bir gün geçirdiler. Tabii öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için farklı bir deneyim oldu. Alışkanlıkları terk etmek kolay değil. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, uzun süredir bugünleri bekliyorlardı." şeklinde konuştu.
YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARLILIĞI
Özer, yeni eğitim-öğretim yılına yüz yüze devam etme kararlılığının bu noktalara gelinmesine katkı sağladığını vurgulayarak, Milli Eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye'nin normalleşmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
OKULLAR EN SON KAPATILMASI GEREKEN YERLER
Bu eğitim-öğretim yılını kesintisiz şekilde sağlık kurallarına uyarak devam ettirmenin gururunu taşıdıklarını dile getiren Özer, "Ülkemiz çok büyük bir güç kazandı. Başka olağanüstü koşullar olduğu zaman artık şunu gördük; gerekli önlemleri alarak okullarımızı açık tutabiliriz. Okullar her zaman her olağanüstü koşulda ilk açılması, en son kapatılması gereken yerlerdir." ifadelerini kullandı.
Özer, öğretmenlerden öğrencilere tüm eğitim camiasına katkılarından dolayı teşekkür etti.
Maske zorunluluğunun ortadan kaldırılmasının ardından okullardaki hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edeceklerinin altını çizen Özer, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmasının ardından değerlendirme toplantısına geçen Bakan Özer'e, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Aktaş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile diğer ilgililer eşlik etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullarda maske zorunluluğu kaldırılmasının ardından ilk gün! Bakan Mahmut Özer: Uzun süredir bugünleri bekliyorlardı
- KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT...
- Okullar 9 gün tatil mi son dakika? Okulların bayram tatili uzatıldı mı? MEB son açıklamalar...
- KİMPUR ne zaman işlem görecek? KİMPUR halka arz sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Borsa kodu ve hisse...
- Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı, ne zaman verilecek?
- Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?
- SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi hangi gün ödenecek?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?
- Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua
- Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...
- Tilavet secdesi nasıl yapılır? Diyanet: Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? Tilavet secdesi duası ve ayetleri nelerdir?
- Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?