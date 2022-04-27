Okullarda maske zorunluluğu kaldırılmasının ardından ilk gün! Bakan Mahmut Özer: Uzun süredir bugünleri bekliyorlardı

OKULLAR EN SON KAPATILMASI GEREKEN YERLER

Bu eğitim-öğretim yılını kesintisiz şekilde sağlık kurallarına uyarak devam ettirmenin gururunu taşıdıklarını dile getiren Özer, "Ülkemiz çok büyük bir güç kazandı. Başka olağanüstü koşullar olduğu zaman artık şunu gördük; gerekli önlemleri alarak okullarımızı açık tutabiliriz. Okullar her zaman her olağanüstü koşulda ilk açılması, en son kapatılması gereken yerlerdir." ifadelerini kullandı.

Özer, öğretmenlerden öğrencilere tüm eğitim camiasına katkılarından dolayı teşekkür etti.