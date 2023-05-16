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KPSS A-B grubu nedir? ÖSYM KPSS A ve B grubu meslekleri nelerdir? Kadrolar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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KPSS A-B grubu nedir? ÖSYM KPSS A ve B grubu meslekleri nelerdir? Kadrolar...

" KPSS A ve B grubu nedir? sorusu araştırılmaya başlandı. KPSS başvuru tarihi 2023 ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. KPSS A grubu Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirecekler. Peki, KPSS A ve B grubu meslekleri nelerdir?

"KPSS A ve B grubu meslekleri nelerdir?" sorusu araştırılmaya başlandı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvurular bugün başlayıp, 29 Mayıs tarihinde sona erecek. KPSS A grubu nedir? İşte, ÖSYM KPSS A ve B grubu meslekleri...

A GRUBU VE B GRUBU KADROLAR

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere, atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan
puanla başvuruda bulunamazlar.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS lisans başvuruları başladığı zaman başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. KPSS lisans başvuru kılavuzu yayınlandığı zaman KPSS baivuru ücreti ve yatırılacağı bankalar belli olacak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız" açıklamasında bulundu.

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