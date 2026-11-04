KPSS 2026 branş sıralamaları nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS Lisans) katılan adayların branş bazında sıralamalarını yayımladı. Adaylar, sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.