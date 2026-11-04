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KPSS 2026 branş sıralamaları nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı

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KPSS 2026 branş sıralamaları nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS Lisans) katılan adayların branş bazında sıralamalarını yayımladı. Adaylar, sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans'a katılan adayların sınav sonuçlarına göre oluşturulan branş bazında sıralamalarını erişime açtı.

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans adaylarının branş bazında sıralamalarını erişime açtı.ÖSYM, 2026 KPSS Lisans adaylarının branş bazında sıralamalarını erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adayların branş sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtıldı.

KPSS 2026 BRANŞ SIRALAMALARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak branş bazında sıralamalarını görüntüleyebilecek.

Adaylar, branş sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.Adaylar, branş sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM'DEN BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLAMASI

ÖSYM, adayların görüntülediği branş sıralaması sayfasının belge niteliği taşımadığını bildirdi. Değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.

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