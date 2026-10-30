Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarını 30 Ekim Cuma günü resmen duyurdu. Binlerce adayın merakla beklediği KPSS P93 puan türündeki sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı.

Ön lisans mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek adına katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavında değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte sınav sonuçları erişime sunuldu.

SONUÇLAR ÖSYM SONUÇ SİSTEMİNDEN SORGULANABİLİYOR

Sınava giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla KPSS P93 puanlarını öğrenebilecek.