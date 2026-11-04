2027 LGS'de 7 aylık yol haritası: Uzmanlara göre başarının sırrı bu formülde
2027 LGS'nin 13 Haziran'da yapılacağının açıklanmasıyla öğrenciler için 7 aylık hazırlık süreci başladı. Uzmanlar, sınav başarısı için konu eksiklerinin erkenden belirlenmesini, her gün okuma ve problem çözme alışkanlığı kazanılmasını öneriyor. Peki, hangi derslere nasıl çalışılmalı, deneme sınavlarına ne zaman ağırlık verilmeli? İşte LGS adaylarının kasımdan mayısa dikkat etmesi gerekenler...
2027 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 13 Haziran olarak açıklandı. Sınav takviminin netleşmesiyle birlikte 8'inci sınıf öğrencileri için hazırlık sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Yaklaşık 7 aylık çalışma dönemi bulunan adaylar için düzenli tekrar, eksik konuların belirlenmesi ve doğru çalışma alışkanlıklarının kazanılması önem taşıyor.
Sınav tarihinin belli olması, öğrencilerin yalnızca takvimlerini değil, hedeflerini ve çalışma düzenlerini de yeniden değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Belirsizliğin ortadan kalkması psikolojik açıdan önemli bir eşik olarak görülürken uzmanlar, bu sürecin baskı unsuruna dönüştürülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Başarıya ulaşmak için son aylarda yoğun bir çalışma temposuna girmek yerine bugünden itibaren eksikleri belirlemek ve sürdürülebilir bir program oluşturmak öneriliyor.
LGS HAZIRLIĞINDA İLK ADIM: EKSİK KONULARI BELİRLEYİN
LGS adaylarının hazırlık sürecinde öncelikle hangi ders ve konularda zorlandıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Bütün derslere eşit süre ayırmak yerine öğrencinin ihtiyaçlarına göre oluşturulan bir çalışma programı öneriliyor.
Bunun için deneme sınavları veya kazanım değerlendirmeleriyle yanlış ve boş bırakılan sorular analiz edilmeli. Eksikler; konu bilgisi, okuduğunu anlama, işlem hatası ve süre yönetimi başlıkları altında sınıflandırılmalı.
Çalışma programı bu sonuçlara göre hazırlanırken her hafta sonunda ilerleme değerlendirmesi yapılarak bir sonraki haftanın hedefleri güncellenmeli.
TÜRKÇEDE HER GÜN OKUMA VE PARAGRAF ÇALIŞMASI
LGS Türkçe hazırlığında yalnızca dil bilgisi kurallarını ezberlemek yeterli görülmüyor. Öğrencilerin paragrafta ana düşünceyi bulma, çıkarım yapma, sözcüklerin bağlam içindeki anlamını belirleme ve görsel yorumlama becerilerini geliştirmesi gerekiyor.
Her gün düzenli kitap okumak ve seviyeye uygun paragraf soruları çözmek, önerilen çalışma alışkanlıkları arasında yer alıyor.
Yanlış yapılan sorularda yalnızca doğru cevabı öğrenmek yerine doğru seçeneğin neden doğru, diğer seçeneklerin neden yanlış olduğu da incelenmeli.
MATEMATİKTE FORMÜL EZBERİ YERİNE PROBLEM ÇÖZÜN
Matematikte formülleri bilmek kadar bu bilgileri farklı problemlere uygulayabilmek de önem taşıyor.
Öğrencilerin öncelikle konu eksiklerini tamamlaması, ardından kolaydan zora ilerleyen sorularla çalışmalarını sürdürmesi öneriliyor.
Özellikle problem çözme, tablo ve grafik yorumlama ile matematiksel akıl yürütme becerileri üzerinde durulmalı.
Çözülemeyen soruların yanıtını hemen öğrenmek yerine farklı çözüm yolları denenmeli. Matematik çalışmalarının her gün kısa ancak düzenli aralıklarla yapılması tavsiye ediliyor.
FEN BİLİMLERİNDE DENEY VE GRAFİK SORULARINA DİKKAT
Fen bilimlerinde kavramları ezberlemek yerine olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini anlamaya odaklanılması gerekiyor.
Deney düzenekleri, değişkenler, grafikler ve günlük yaşamla ilişkilendirilen sorular üzerinde çalışılması öneriliyor.
Öğrenciler öğrendikleri konuları kendi cümleleriyle açıklamayı denemeli. Özellikle deneylerde hangi değişkenin değiştirildiği, hangisinin sabit tutulduğu ve sonuçların nasıl yorumlanacağı kavranmalı.
İNKILAP TARİHİNDE KRONOLOJİ VE NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde olayların tarihlerini tek tek ezberlemek yerine tarihsel gelişmeler arasındaki ilişkileri öğrenmek önem taşıyor.
Kurtuluş Savaşı'nın aşamaları, inkılapların amaçları ve tarihsel gelişmeler kronolojik şemalarla tekrar edilmeli.
Öğrencilerin tarihsel metinlerden çıkarım yapmalarını sağlayan sorulara da çalışmalarında yer vermesi öneriliyor.