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2027 LGS'de 7 aylık yol haritası: Uzmanlara göre başarının sırrı bu formülde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 LGS'de 7 aylık yol haritası: Uzmanlara göre başarının sırrı bu formülde

2027 LGS'nin 13 Haziran'da yapılacağının açıklanmasıyla öğrenciler için 7 aylık hazırlık süreci başladı. Uzmanlar, sınav başarısı için konu eksiklerinin erkenden belirlenmesini, her gün okuma ve problem çözme alışkanlığı kazanılmasını öneriyor. Peki, hangi derslere nasıl çalışılmalı, deneme sınavlarına ne zaman ağırlık verilmeli? İşte LGS adaylarının kasımdan mayısa dikkat etmesi gerekenler...

2027 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 13 Haziran olarak açıklandı. Sınav takviminin netleşmesiyle birlikte 8'inci sınıf öğrencileri için hazırlık sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Yaklaşık 7 aylık çalışma dönemi bulunan adaylar için düzenli tekrar, eksik konuların belirlenmesi ve doğru çalışma alışkanlıklarının kazanılması önem taşıyor.

Sınav tarihinin belli olması, öğrencilerin yalnızca takvimlerini değil, hedeflerini ve çalışma düzenlerini de yeniden değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Belirsizliğin ortadan kalkması psikolojik açıdan önemli bir eşik olarak görülürken uzmanlar, bu sürecin baskı unsuruna dönüştürülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Başarıya ulaşmak için son aylarda yoğun bir çalışma temposuna girmek yerine bugünden itibaren eksikleri belirlemek ve sürdürülebilir bir program oluşturmak öneriliyor.

LGS HAZIRLIĞINDA İLK ADIM: EKSİK KONULARI BELİRLEYİN

LGS adaylarının hazırlık sürecinde öncelikle hangi ders ve konularda zorlandıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Bütün derslere eşit süre ayırmak yerine öğrencinin ihtiyaçlarına göre oluşturulan bir çalışma programı öneriliyor.

Bunun için deneme sınavları veya kazanım değerlendirmeleriyle yanlış ve boş bırakılan sorular analiz edilmeli. Eksikler; konu bilgisi, okuduğunu anlama, işlem hatası ve süre yönetimi başlıkları altında sınıflandırılmalı.

Çalışma programı bu sonuçlara göre hazırlanırken her hafta sonunda ilerleme değerlendirmesi yapılarak bir sonraki haftanın hedefleri güncellenmeli.

2027 LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenli ve planlı çalışma süreci önem taşıyor.2027 LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenli ve planlı çalışma süreci önem taşıyor.

TÜRKÇEDE HER GÜN OKUMA VE PARAGRAF ÇALIŞMASI

LGS Türkçe hazırlığında yalnızca dil bilgisi kurallarını ezberlemek yeterli görülmüyor. Öğrencilerin paragrafta ana düşünceyi bulma, çıkarım yapma, sözcüklerin bağlam içindeki anlamını belirleme ve görsel yorumlama becerilerini geliştirmesi gerekiyor.

Her gün düzenli kitap okumak ve seviyeye uygun paragraf soruları çözmek, önerilen çalışma alışkanlıkları arasında yer alıyor.

Yanlış yapılan sorularda yalnızca doğru cevabı öğrenmek yerine doğru seçeneğin neden doğru, diğer seçeneklerin neden yanlış olduğu da incelenmeli.

MATEMATİKTE FORMÜL EZBERİ YERİNE PROBLEM ÇÖZÜN

Matematikte formülleri bilmek kadar bu bilgileri farklı problemlere uygulayabilmek de önem taşıyor.

Öğrencilerin öncelikle konu eksiklerini tamamlaması, ardından kolaydan zora ilerleyen sorularla çalışmalarını sürdürmesi öneriliyor.

Özellikle problem çözme, tablo ve grafik yorumlama ile matematiksel akıl yürütme becerileri üzerinde durulmalı.

Çözülemeyen soruların yanıtını hemen öğrenmek yerine farklı çözüm yolları denenmeli. Matematik çalışmalarının her gün kısa ancak düzenli aralıklarla yapılması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, öğrencilerin eksik konularını belirleyerek çalışmalarını buna göre şekillendirmelerini öneriyor.Uzmanlar, öğrencilerin eksik konularını belirleyerek çalışmalarını buna göre şekillendirmelerini öneriyor.

FEN BİLİMLERİNDE DENEY VE GRAFİK SORULARINA DİKKAT

Fen bilimlerinde kavramları ezberlemek yerine olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini anlamaya odaklanılması gerekiyor.

Deney düzenekleri, değişkenler, grafikler ve günlük yaşamla ilişkilendirilen sorular üzerinde çalışılması öneriliyor.

Öğrenciler öğrendikleri konuları kendi cümleleriyle açıklamayı denemeli. Özellikle deneylerde hangi değişkenin değiştirildiği, hangisinin sabit tutulduğu ve sonuçların nasıl yorumlanacağı kavranmalı.

İNKILAP TARİHİNDE KRONOLOJİ VE NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde olayların tarihlerini tek tek ezberlemek yerine tarihsel gelişmeler arasındaki ilişkileri öğrenmek önem taşıyor.

Kurtuluş Savaşı'nın aşamaları, inkılapların amaçları ve tarihsel gelişmeler kronolojik şemalarla tekrar edilmeli.

Öğrencilerin tarihsel metinlerden çıkarım yapmalarını sağlayan sorulara da çalışmalarında yer vermesi öneriliyor.

Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde düzenli soru çözümü ve tekrar yapılması tavsiye ediliyor.Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde düzenli soru çözümü ve tekrar yapılması tavsiye ediliyor.

DİN KÜLTÜRÜNDE EZBER DEĞİL, ANLAMA ÖN PLANDA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde temel kavramlar ile ayet ve hadislerin verdiği mesajlar üzerinde durulmalı.

Öğrencilerin kavramların anlamlarını öğrenmesi ve bunları günlük yaşamla ilişkilendirmesi öneriliyor.

Yalnızca ezbere dayalı tekrar yapmak yerine yorumlama ve anlamaya yönelik sorulara ağırlık verilmeli.

İNGİLİZCEDE KELİMELERİ CÜMLE İÇİNDE ÖĞRENİN

İngilizce hazırlığında ünitelerin temel kelimeleri ve günlük iletişim kalıpları düzenli olarak tekrar edilmeli.

Kelimeleri yalnızca Türkçe karşılıklarıyla ezberlemek yerine cümle içinde kullanmak, öğrenme sürecini kolaylaştırabilir.

Diyalog tamamlama, kısa metinleri anlama ve görsel yorumlama soruları da çalışma programında yer almalı.

Sınav öncesindeki son aylarda deneme sınavları, yanlışların analizi ve genel tekrar öne çıkıyor.Sınav öncesindeki son aylarda deneme sınavları, yanlışların analizi ve genel tekrar öne çıkıyor.

LGS 2027 İÇİN 7 AYLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ: HANGİ AY NE YAPILMALI?

Sınava hazırlıkta çalışmaların son aylara bırakılmaması ve sürecin aşamalı olarak planlanması öneriliyor.

Kasım ve aralık: Temel konu eksiklerinin belirlenmesi ve giderilmesine öncelik verilmeli.

Ocak ve şubat: Öğrenilen konuların pekiştirilmesi için tekrar ve soru çözme çalışmaları artırılmalı.

Mart ve nisan: Deneme sınavlarına ağırlık verilerek soru çözme hızı ve doğruluk oranı geliştirilmeli.

Mayıs: Yanlış yapılan sorular analiz edilmeli ve genel tekrar çalışmalarına odaklanılmalı.

SON HAFTALARDA ÇALIŞMA TEMPOSU NASIL OLMALI?

Sınava kısa süre kala yeni ve ağır bir çalışma programına geçmek yerine uyku düzeninin korunması, hafif tekrarlar yapılması ve sınav kaygısının yönetilmesi önem taşıyor.

Ailelerin de bu süreçte çocuklarını diğer öğrencilerle kıyaslamak yerine düzenli çalışma alışkanlığı kazanmalarını desteklemesi öneriliyor.

LGS'ye hazırlıkta temel hedef, son haftalara yoğun bir çalışma yükü bırakmadan eksikleri zamanında tamamlamak ve sınav gününe kadar sürdürülebilir bir hazırlık programı uygulamak.

LGS tarihi belli olduLGS tarihi belli oldu LGS TARİHİ BELLİ OLDU

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