2027 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 13 Haziran olarak açıklandı. Sınav takviminin netleşmesiyle birlikte 8'inci sınıf öğrencileri için hazırlık sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Yaklaşık 7 aylık çalışma dönemi bulunan adaylar için düzenli tekrar, eksik konuların belirlenmesi ve doğru çalışma alışkanlıklarının kazanılması önem taşıyor.

Sınav tarihinin belli olması, öğrencilerin yalnızca takvimlerini değil, hedeflerini ve çalışma düzenlerini de yeniden değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Belirsizliğin ortadan kalkması psikolojik açıdan önemli bir eşik olarak görülürken uzmanlar, bu sürecin baskı unsuruna dönüştürülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Başarıya ulaşmak için son aylarda yoğun bir çalışma temposuna girmek yerine bugünden itibaren eksikleri belirlemek ve sürdürülebilir bir program oluşturmak öneriliyor.

LGS HAZIRLIĞINDA İLK ADIM: EKSİK KONULARI BELİRLEYİN

LGS adaylarının hazırlık sürecinde öncelikle hangi ders ve konularda zorlandıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Bütün derslere eşit süre ayırmak yerine öğrencinin ihtiyaçlarına göre oluşturulan bir çalışma programı öneriliyor.

Bunun için deneme sınavları veya kazanım değerlendirmeleriyle yanlış ve boş bırakılan sorular analiz edilmeli. Eksikler; konu bilgisi, okuduğunu anlama, işlem hatası ve süre yönetimi başlıkları altında sınıflandırılmalı.

Çalışma programı bu sonuçlara göre hazırlanırken her hafta sonunda ilerleme değerlendirmesi yapılarak bir sonraki haftanın hedefleri güncellenmeli.