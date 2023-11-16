KPSS 2024 BAŞVURU TARİHİ: ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar? Lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.