KPSS 2024 BAŞVURU TARİHİ: ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar? Lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri...
"KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye'de binlerce adayın katılım gösterdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için 2023-2024 yılı sınav takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
KPSS sınav tarihleri son dakika belli oldu! ÖSYM tarafından yayımlanan 2023-2024 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınav takvimi, memur adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Adayların heyecanla beklediği KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. İşte, 2024 KPSS sınav takviminin ayrıntıları...
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
📝KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
📝KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
📝KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
📝KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,
2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde;
📝KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,
📝KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde;
📝KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
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- KPSS 2024 BAŞVURU TARİHİ: ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar? Lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri...
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