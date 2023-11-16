Ara tatil uzatıldı mı, Cuma son gün mü? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 9 günlük tatil ne zaman bitiyor?

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ara tatil hafta sonları da hesaba katıldığında toplam 9 gün sürecek.

Resmi takvimde ara tatil başlangıcı 13 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler toplam iki hafta sonunu ara tatilde geçirecek.