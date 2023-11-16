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Ara tatil uzatıldı mı, Cuma son gün mü? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 9 günlük tatil ne zaman bitiyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2023
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Ara tatil uzatıldı mı, Cuma son gün mü? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 9 günlük tatil ne zaman bitiyor?

"Ara tatil uzatıldı mı, kaç gün?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim yılı ara tatil tarihlerini duyurarak milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakını sonlandırdı. Ara tatil, 10 Kasım Cuma günü başladı ve hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte, cevabı...

"Okullar ne zaman açılacak?", " Kasım ara tatil kaç gün sürecek?" soruları arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim yılı ara tatil tarihlerini duyurdu. Ara tatil, 10 Kasım Cuma günü başladı ve toplamda 9 gün sürecek. Peki okullar ne zaman açılacak?

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ara tatil hafta sonları da hesaba katıldığında toplam 9 gün sürecek.

Resmi takvimde ara tatil başlangıcı 13 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler toplam iki hafta sonunu ara tatilde geçirecek.

Böylelikle İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

Diyanet'in takvimine göre ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı tarihlerde uygulanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.

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