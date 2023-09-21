1. ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak? ARA TATİL TARİHLERİ 2023 - 2024!
"Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için yoğun ders programı başladı. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için planlanan ortak sınavlar, 2023 Aralık ayında uygulanacak. Sınavlar öncesi öğrenciler ilk ara tatili ile dinlenme fırsatı elde edecek. İşte, ara tatil tarihleri...
"Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı 2023?" sorusu araştırma konusu oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için yoğun ders programı başladı. Sınavlar öncesi öğrenciler ilk ara tatil tarihini merak ediyor. İşte, ara tatil tarihleri...
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.
Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
SÖMESTER (YARIYIL) VE ARA TATİL TAKVİMİ
MEB takvimine göre;
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
ORTAK SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştireceği ortak sınavların tarihleri belli oldu. Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.
Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav, okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.
Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmî yazıyı illere gönderdi.
Yazıda, ortak sınavlara ilişkin "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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