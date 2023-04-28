"AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? 2023 Açık Öğretim final sınavı tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sonuçlarını öğrenen adaylar final sınavı için tarihleri merak ediyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? 2023 Açık Öğretim final sınavı tarihleri açıklandı mı?