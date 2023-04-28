AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? 2023 Açık Öğretim final sınavı tarihleri açıklandı mı?
"AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları, ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. 24 Nisan'da açıklanan AÖF vize sınavı sonuçlarının ardından gözler, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanacak olan final sınavı tarihlerine çevrildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? 2023 Açık Öğretim final sınavı tarihleri açıklandı mı?
"AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? 2023 Açık Öğretim final sınavı tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sonuçlarını öğrenen adaylar final sınavı için tarihleri merak ediyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? 2023 Açık Öğretim final sınavı tarihleri açıklandı mı?
2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.
Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.
AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı ve sonuçlar ise 24 Nisan'da açıklandı.
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- AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak? 2023 Açık Öğretim final sınavı tarihleri açıklandı mı?
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