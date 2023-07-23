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LGS 1. ve 2. nakil takvimi | 2023 MEB LGS nakilleri ne zaman başlayacak? Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2023
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LGS 1. ve 2. nakil takvimi | 2023 MEB LGS nakilleri ne zaman başlayacak? Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları sonrası nakil işlemleri ne zaman başlayacak merak ediliyor. Öğrenciler arama motorlarında lise 1. ve 2. nakil tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı takvimle 1. ve 2. nakil başvuru tarihlerini adaylara duyurdu. Peki, lise nakilleri ne zaman başlayacak? İşte detayları...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları sonrası öğrencilerin merakla beklediği 1. ve 2. nakil işlemleri için tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, lise nakilleri 24 Temmuz'da başlayacak. Öğrenciler bu tarihlerde tercih ettikleri liselere geçiş için nakil başvurusu yapabilecekler. İşte detaylı takvim...

LGS 1. VE 2. NAKİL TAKVİMİ

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.

Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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