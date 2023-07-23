LGS 1. ve 2. nakil takvimi | 2023 MEB LGS nakilleri ne zaman başlayacak? Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları sonrası öğrencilerin merakla beklediği 1. ve 2. nakil işlemleri için tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, lise nakilleri 24 Temmuz'da başlayacak. Öğrenciler bu tarihlerde tercih ettikleri liselere geçiş için nakil başvurusu yapabilecekler. İşte detaylı takvim...