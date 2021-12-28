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KPSS 2022 lisans önlisans ne zaman? Bu yıl KPSS’ye lise mezunları girebilecek mi? 2022 KPSS sınav takvimi…

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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KPSS 2022 lisans önlisans ne zaman? Bu yıl KPSS’ye lise mezunları girebilecek mi? 2022 KPSS sınav takvimi…

KPSS 2022 lisans önlisans ne zaman? KPSS’ye lise mezunları girebilecek mi? 2022 KPSS sınav takvimi sınava giriş yapmak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Sınava bu yıl lisans ve önlisans mezunları giriş yapabilecek ancak lise mezunlarının giriş şansı olup olmadığı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre; KPSS 2022’nin ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihlerine ilişkin bilgiler verilmişti.

2022 KPSS lisans önlisans ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Bu yıl KPSS'ye lise mezunları girebilecek mi? Kamu kurumlarında işe giriş yapmak isteyen milyonlarca kişi her yıl KPSS sınavlarına giriş yapıyor. Sınavdan aldıkları puanlarla tercih yapan adaylar böylelikle kamuda çalışmaya başlayabiliyor. KPSS 2022 için geri sayım sürerken sınava kimin giriş yapabileceği araştırılıyor. Peki; KPSS 2022 lisans önlisans ne zaman? İşte 2022 KPSS sınav takvimi!

2022 KPSS LİSANS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, DHBT 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

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