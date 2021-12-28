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ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 25-26 Aralık tarihinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarını tamamlayan adaylar gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Yüz yüze gerçekleştirilen sınavın soru ve cevapları yayımlandı. Adaylar sonuçlar için gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. İşte, ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kitlendi. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 1 Aralık tarihinde duyurulmuştu. İşte, ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf pdf adresini tıklayınız.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açıldı. Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi 2021 ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarına ilişkin duyuru şöyle;

Sınav Sonuçları, Sınavların Tamamlanmasının Ardından Yaklaşık 2 Hafta İçerisinde İlan Edilir

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını http://obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenebilecekler. Sonuç açıklaması sonrasında kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar sorgulama işlemlerini yapacaklar. Konuyla ilgili son dakika açıklamaları için ATA AÖF'ün duyurular sayfası takip edilebilir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünlemeleri 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

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