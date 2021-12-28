ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kitlendi. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 1 Aralık tarihinde duyurulmuştu. İşte, ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf pdf adresini tıklayınız.