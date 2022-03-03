Konya’da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak;

iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi bekleniyor.