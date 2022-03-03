EKPSS geç başvuru ne zaman? 2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?
2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? EKPSS geç başvuru ne zaman? EKPSS'ye giriş yapmak isteyen yüzbinlerce kişi sınav tarihi ve geç başvuruları sorguluyor. Adaylar ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
EKPSS geç başvuru ne zaman? 2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? EKPSS'ye giriş yapmayı planlayan yüzbinlerce kişi geç başvuru tarihini de kaçırmak istemiyor. Geç başvuruyla birlikte adaylar sınav tarihinde başvurularını tamamlayabilecek.
2022 EKPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan EKPSS'nin geç başvuruları 9-10 Mart tarihlerinde alınacak.
Başvurular ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılacak. Adaylardan 45 TL başvuru ücreti kabul edilecek ve ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden yapılacak.
2022 EKPSS NE ZAMAN?
Kurumun sınav takviminde yer alan bilgilendiremeye göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 yılında 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvurular sonrasında sınava belirli bir süre kala hangi merkezlerde sınav olacaklarını öğrenebilecekler.
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