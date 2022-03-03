EKPSS geç başvuru ne zaman? 2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? EKPSS'ye giriş yapmayı planlayan yüzbinlerce kişi geç başvuru tarihini de kaçırmak istemiyor. Geç başvuruyla birlikte adaylar sınav tarihinde başvurularını tamamlayabilecek.