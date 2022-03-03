Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı bazı illerde etkisini artırmaya başladı. Uzun süredir kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...