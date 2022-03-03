03 Mart 2022, Perşembe
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Haberler Eğitim Haberleri Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Bolu, Karabük ve Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu’da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerimiz için kar yağışı uyarısı geldi. O illerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı bazı illerde etkisini artırmaya başladı. Uzun süredir kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak;

iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YER YER BUZLANMA VE DON OLAYI GÖRÜLECEK

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BOLU, KARABÜK VE KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu, Karabük ve Kastamonu'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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