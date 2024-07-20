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KKTC uyruklu öğrencilerden katkı payı alınmayacak! YÖK'ten açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 14:50
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KKTC uyruklu öğrencilerden katkı payı alınmayacak! YÖK’ten açıklama geldi...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada "KKTC uyruklu olup KKTC'de ortaöğretimini tamamlayan tüm öğrenciler ister YÖS sınavı isterse YKS sınavı ile devlet üniversitesine kayıt yaptırmış olsun, program süreleri boyunca hiçbir ücret ödemeyecekler." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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