Vakıf üniversiteleri fiyatları katladı! 1 milyon TL'yi aştı
Vakıf üniversiteleri de fiyatlarında fahiş olarak artış yapan kurumlar arasına katıldı. Geçen yıla göre ücretler minimum 2 kat artarken; Sabancı ve Koç gibi üniversitelerde yıllık ücretler 1 milyon TL'yi aştı. Bazı okullar ödemenin taksitli yapılması halinde de fiyatların artacağını belirtirken, bazı üniversiteler ise bahar yarıyılında bir zam daha yapılacağını ilan etti.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'deki vakıf üniversiteleri de yeni eğitim-öğretim ücretlerini duyurmaya başladı. Yeni ücretler dudak uçuklattı. Okullar, 2024-2025 Akademik Yılı eğitim ücretlerine 2 kat zam yaptı. Geçen sene yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1 milyon 100 bin TL oldu. Geçen yıl 530 bin TL olan Koç Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL olarak açıklandı. Koç Üniversitesi'nin yarı burslu Tıp Fakültesi'nin ücreti ise 800 bin TL olarak açıklandı. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin TL olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin TL olarak duyurdu.
BAHAR YARIYILINDA BİR ZAM DAHA
Öte yandan bu ücretler sadece peşin ödemelerde geçerli olacak. Eğer veliler eğitim ücretini güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki taksitte ödemek isterlerse toplam ücret açıklanan rakamlardan daha yükseğe denk geliyor. Örneğin Koç Üniversitesi'nden yapılan duyuruda "Üniversite kayıt döneminde sadece güz dönemi ödemesi yapılırsa, bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 618.500 TL olacaktır" denildi. Yani Koç Üniversitesi'nin toplam ücreti 2 taksitte ödenmek istenirse 1 milyon 156 bin TL olacak.
TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE 2,3 KAT ZAM
Başkent Üniversitesi geçen yıl 345 bin TL olan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri eğitim ücretlerine 2.3 kattan fazla artış yaptı. Bu fakültelerin 2024-2025 eğitim ücreti 820 bin TL. Başkent Üniversitesi'nin ücret duyurusunda "2024 yılı girişli yeni öğrencilerin önlisans ve lisans programları eğitim ücretleri bahar yarıyılı başında yeniden değerlendirilecektir" denildi. Başkent Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi 615 bin, eczacılık ise yüzde 10 KDV dahil 710 bin TL.
PİLOTAJDA UÇUŞ ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR
Vakıf üniversitelerinde maliyeti en yüksek bölümlerden biri de pilotaj eğitimleri. Okan Üniversitesi'nde pilotajın ücreti geçen yıl KDV hariç 232 bin TL'ydi. Henüz yeni ücretler açıklanmadı. Ancak bu ücrete uçuş eğitimleri dâhil değil. Uçuş eğitimi ücreti 1 yıllık 15 bin Euro civarında oluyor.
Pilotaj eğitimi veren bir başka vakıf üniversitesi olan Konya Karatay'da ise pilotaj eğitimin ücreti bu yıl 400 bin TL oldu. Uçuş eğitimleri bu ücrete dâhil değil. Uçuş ücreti 4 yıllık 59 bin 500 Euro, yani bugünkü kurla 2.1 milyon liradan fazla. Uçuş eğitimi ücreti yıllık olarak ödenebiliyor. Ancak bu bölüme tam burslu giren adaylardan uçuş eğitim ücreti alınmayacak.
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