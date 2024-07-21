Vakıf üniversiteleri fiyatları katladı! 1 milyon TL’yi aştı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'deki vakıf üniversiteleri de yeni eğitim-öğretim ücretlerini duyurmaya başladı. Yeni ücretler dudak uçuklattı. Okullar, 2024-2025 Akademik Yılı eğitim ücretlerine 2 kat zam yaptı. Geçen sene yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1 milyon 100 bin TL oldu. Geçen yıl 530 bin TL olan Koç Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL olarak açıklandı. Koç Üniversitesi'nin yarı burslu Tıp Fakültesi'nin ücreti ise 800 bin TL olarak açıklandı. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin TL olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin TL olarak duyurdu.