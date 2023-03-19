Bursluluk sınav 2023 başvuru ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL?
"Bursluluk sınav 2023 başvuru ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıfları kapsayan İOKBS sınav tarihi merak ediliyor. Peki, Bursluluk sınav 2023 başvuru ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL?
"Bursluluk sınav 2023 başvuru ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, Bursluluk sınav 2023 başvuru ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL?
2023 BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
İOKBS başvuru ve sınav tarihine dair henüz MEB'den açıklama gelmedi.
Ancak geçtiğimiz sene İOKBS başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sınavlar 4 Eylül'de uygulanmıştı. Bu tarihler baz alındığında ise 2023 İOKBS'nin 3 Eylül tarihinde olması bekleniyor.
İOKBS BURSU NE KADAR?
Son yapılan zamla birlikte İOKBS burs tutatı 663 TL olomuştu. 2023 yılında İOKBS parası için heüz zam açıklaması bulunmuyor.
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