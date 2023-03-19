"Bursluluk sınav 2023 başvuru ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, Bursluluk sınav 2023 başvuru ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL?