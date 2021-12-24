24 Aralık 2021, Cuma
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Kastamonu'nun Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Kastamonu’nun Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika haberine göre: Kastamonu'nun Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün de ara verildi.

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