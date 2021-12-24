AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 AUZEF güz dönemi final sınavı 18-19 Aralık'ta uygulandı. Yüz yüze gerçekleştirilen final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınavlardan kaç puan aldıklarını merak eden öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 İÜ AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Hemen şunu belirtelim ki, AUZEF güz dönemi final sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki sınavları incelediğimizde sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2021 AUZEF final sınavı sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.