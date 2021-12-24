AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 İÜ AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 güz dönemi final sınavı 18-19 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Sınava katılan binlerce açıköğretim öğrencisi heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bı kapsamda internet üzerinde sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 İÜ AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 AUZEF güz dönemi final sınavı 18-19 Aralık'ta uygulandı. Yüz yüze gerçekleştirilen final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınavlardan kaç puan aldıklarını merak eden öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 İÜ AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Hemen şunu belirtelim ki, AUZEF güz dönemi final sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki sınavları incelediğimizde sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2021 AUZEF final sınavı sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
AUZEF SINAV PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.
Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.
Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;
Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.
Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.
Uzaktan öğretim programlarında;
Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
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