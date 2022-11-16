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Kasım ara tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 Kasım ayı tatili kaç gün sürecek? MEB açıklamaları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Kasım ara tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 Kasım ayı tatili kaç gün sürecek? MEB açıklamaları...

Kasım ara tatili ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Kasım'da başlayan ara tatil sonrasında, öğrenciler biraz dinlenmeye fırsat bulacak. Öğrenci ve veliler ara tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 Kasım ayı tatili kaç gün sürecek? MEB açıklamaları...

Kasım ara tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 Kasım ayı tatili kaç gün sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda ilk ara tatilin başlamasıyla birlikte, öğrenciler yoğun ders temposundan bir sürüleğine uzaklaştı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 Kasım ayı tatili kaç gün sürecek? MEB açıklamaları...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.

Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.

Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman olacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

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