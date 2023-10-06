Kasım ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün? 2023-2024 MEB 1. ara tatil tarihi netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 tatil takvimi, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için rehber oluyor. Bu takvime göre, okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili haberimizde...

ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.