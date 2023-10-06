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Kasım ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün? 2023-2024 MEB 1. ara tatil tarihi netleşti

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Kasım ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün? 2023-2024 MEB 1. ara tatil tarihi netleşti

Ekim ayının başlamasıyla birlikte, okullarda öğrenciler ve veliler arasında merakla beklenen kasım tatili tarihleri gündeme geldi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 19 milyon öğrenciyle 11 Eylül'de başladı ve şimdi kasım ayında bir haftalık ilk ara tatili kapsayacak. Tatil süresi öğrencilere dinlenme fırsatı sunarken, aynı zamanda aileler için de özel bir zaman dilimi olacak. İşte tatile ilişkin detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 tatil takvimi, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için rehber oluyor. Bu takvime göre, okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili haberimizde...

ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.

Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

SÖMESTER (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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