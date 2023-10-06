ALES/3 başvuru ekranı ÖSYM 2023 | Başvurular bitti mi, ne zaman bitecek? ALES/3 hangi tarihte yapılacak?

ALES/3 sınavına katılmak isteyen adaylar, üniversite lisans diplomasını yüksek lisans seviyesine taşımak için sabırsızlıkla başvuru tarihlerini bekliyorlar. ÖSYM tarafından her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavının 2023 takvimi yayımlandıktan sonra, adaylar başvuru tarihlerini öğrenmek için araştırmalarına başladılar. İşte başvuru tarihlerine ilişkin detaylar...

ALES/3 BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, bu yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.