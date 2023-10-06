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ALES/3 başvuru ekranı ÖSYM 2023 | Başvurular bitti mi, ne zaman bitecek? ALES/3 hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2023
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ALES/3 başvuru ekranı ÖSYM 2023 | Başvurular bitti mi, ne zaman bitecek? ALES/3 hangi tarihte yapılacak?

ALES/3 sınavına katılmak isteyen adaylar, üniversite lisans diplomasını yüksek lisans seviyesine taşımak için sabırsızlıkla başvuru tarihlerini bekliyorlar. ÖSYM tarafından her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavının 2023 takvimi yayımlandıktan sonra, adaylar başvuru tarihlerini öğrenmek için araştırmalarına başladılar. İşte başvuru tarihlerine ilişkin detaylar...

ALES/3 sınavına katılmak isteyen adaylar, üniversite lisans diplomasını yüksek lisans seviyesine taşımak için sabırsızlıkla başvuru tarihlerini bekliyorlar. ÖSYM tarafından her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavının 2023 takvimi yayımlandıktan sonra, adaylar başvuru tarihlerini öğrenmek için araştırmalarına başladılar. İşte başvuru tarihlerine ilişkin detaylar...

ALES/3 BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, bu yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti henüz belli olmadı. Yayınlanan kılavuz ile ALES başvuru ücreti açıklanacak.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

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