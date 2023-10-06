ALES/3 başvuru ekranı ÖSYM 2023 | Başvurular bitti mi, ne zaman bitecek? ALES/3 hangi tarihte yapılacak?
ALES/3 sınavına katılmak isteyen adaylar, üniversite lisans diplomasını yüksek lisans seviyesine taşımak için sabırsızlıkla başvuru tarihlerini bekliyorlar. ÖSYM tarafından her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavının 2023 takvimi yayımlandıktan sonra, adaylar başvuru tarihlerini öğrenmek için araştırmalarına başladılar. İşte başvuru tarihlerine ilişkin detaylar...
ALES/3 sınavına katılmak isteyen adaylar, üniversite lisans diplomasını yüksek lisans seviyesine taşımak için sabırsızlıkla başvuru tarihlerini bekliyorlar. ÖSYM tarafından her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavının 2023 takvimi yayımlandıktan sonra, adaylar başvuru tarihlerini öğrenmek için araştırmalarına başladılar. İşte başvuru tarihlerine ilişkin detaylar...
ALES/3 BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, bu yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; ALES/3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 başvuru ücreti henüz belli olmadı. Yayınlanan kılavuz ile ALES başvuru ücreti açıklanacak.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Egzamayı 24 saat içinde yok oluyor! Yarım litre suya bir tutam eklemeniz yetecek!
- CANLI İZLE: Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı! Gülayşe neden Kara'yı seçti?
- 1 gramı tam 5.000 TL değerinde! Mantar toplarken gözlerine inanamadı! Yere kımıl kımıl saçılmıştı!
- Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!
- Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? 6 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Elenen yarışmacı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 75 bin TL ödül...
- GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ! Gelinim Mutfakta gelin tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler...
- Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik alım sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Ticaret Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler, hangi illerde yapılacak?
- AÖF ders seçimi ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? AÖF ders seçim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı hesaplandı! 13.000 TL kök maaş hesabı çıktı! %50 artışla 7.500 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5 bin lira ikramiye, intibak...