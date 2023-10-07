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GSB DUYURULARI: 2023-2024 KYK burs başvurusu ne zaman, açıklama geldi mi? gsb.gov.tr

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Giriş Tarihi: 07.10.2023
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GSB DUYURULARI: 2023-2024 KYK burs başvurusu ne zaman, açıklama geldi mi? gsb.gov.tr

2023-2024 eğitim yılı üniversite kayıt sürecinin ardından öğrenciler, KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs başvuru tarihini merakla bekliyor. KYK bursu, ekonomik olarak ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan bir programdır. İşte, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı...

KYK burs başlarının başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Üniversite öğrencilerine verilen maddi destek programı hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. İşte, KYK burs başvuru ekranı ile birlikte haberin ayrıntıları...

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK kredi ve burs başvuruları genelde okullar eğitim yılına başladıktan sonra alınıyor. 2022 yılında, kredi ve burs başvuru tarihleri, 15-17 Kasım arasında yapılmıştı.

Bu sene için henüz resmi bir tarih verilmedi ancak bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

KYK BURS-KREDİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Henüz KYK burs başvuru ekranı erişime açılmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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