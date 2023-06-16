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Karneler saat kaçta alınacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak 2023?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Karneler saat kaçta alınacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak 2023?

"Karneler saat kaçta dağıtılacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 16 Haziran 2023 tarihinde ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler, her yıl olduğu gibi karne heyecanı yaşanacak. Bu noktada ise öğrenci ve veliler, "karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte, karnelerin dağıtılacağı saat...

"Karneler saat kaçta verilecek?"sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Okulların kapanmasına sayılı günler hala karne heyecanı artmış durumda. Karnesini alan milyonlarca öğrenci uzun dönemin yorgunluğunu atmak için yaz tatiline çıkacak. Peki, Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?

2.DÖNEM KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 2. dönemi sona eriyor. Karneler 16 Haziran Cuma günü verilecek. Karneler Türkiye genelinde sabah 08:30 itibariyle verilmeye başlayacak. Fakat her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

Karne günü okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor.

e-OKUL'DA VBS'DE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Çalışma takvimine göre karne günleri de mesai bitimine kadar ders işlenir. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders işlenmeyebiliyor.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. Bu durum sınıf öğretmenleri tarafından değişebilir.

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