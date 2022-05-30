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Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi başlıyor! 8 pilot üniversite belirlendi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi başlıyor! 8 pilot üniversite belirlendi

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), yeni vizyonu arasında yer alan “Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi” başlıyor. İlk olarak 8 pilot üniversitede uygulanacak olan proje, dijital teknolojilerin hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte değişen veri tabanı sistemlerini yüksek öğrenime adapte etmeyi hedefliyor.

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