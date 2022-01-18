Bakanlık harekete geçti! Eğitimde yeni bir dönem

MEB, öğretmenlerin pedagojik ve alana özgü becerilerini geliştirmek için kapsamlı bir eğitim programı hazırlıyor. Ayrıca öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra ilk beş yılda tamamlayacakları geniş çaplı bir eğitim programı uygulanacak. Bu programa, mesleğe başlayan öğretmenlerin tümünün katılması planlanıyor. Böylece, öğretmenlerin her yıl belirli bir bölümünün katıldığı programlardan ziyade tüm öğretmelerin katıldığı gelişim programları uygulanacak. Bu eğitim programı hazırlanırken farklı kademelerde eğitim verecek öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alındı.

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