Bakanlık harekete geçti! Eğitimde yeni bir dönem
Eğitimde yol haritasını yeniden belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı, iki ana hedefini eğitimde fırsat eşitliği ile mesleki eğitimin güçlendirilmesi olarak belirledi
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yol haritasını yeniden çizdi. Okullarda ilk yarıyıl döneminin sona ermesine sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen yol haritasının detayları ortaya çıktı.
Yol haritasının öncelikli iki ana hedefi, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi olarak belirlendi. Eğitim sisteminin sunduğu imkânlardan öğrencilerin eşit şekilde yararlanabilmesi eğitimde fırsat eşitliği bağlamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilere eşit fırsatlar sunulması, sosyal arka planı nedeniyle dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesine önem verilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencileri desteklemek için çeşitli projeler yürütülüyor.
MEB, öğretmenlerin pedagojik ve alana özgü becerilerini geliştirmek için kapsamlı bir eğitim programı hazırlıyor. Ayrıca öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra ilk beş yılda tamamlayacakları geniş çaplı bir eğitim programı uygulanacak. Bu programa, mesleğe başlayan öğretmenlerin tümünün katılması planlanıyor. Böylece, öğretmenlerin her yıl belirli bir bölümünün katıldığı programlardan ziyade tüm öğretmelerin katıldığı gelişim programları uygulanacak. Bu eğitim programı hazırlanırken farklı kademelerde eğitim verecek öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Masterchef 2022 başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti?
- Başrol oyuncusu açıkladı! Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı?
- Gaziantep'te yarın okullar tatil mi son dakika? 18 Ocak Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Valisi Davut Gül...
- Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2021-2022 üniversite kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
- Bolu ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Bolu ve Rize'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
- SGK'ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet'ten kontrol edilerek...
- Kura çekimi ile 10 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı KPSS olmaksızın, sınavsız personel alımı başvuruları başladı mı?
- 2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı mı? Onaylandığı an...
- Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...
- 2022 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP 10 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022 yılı takvimi...