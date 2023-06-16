e-Karne sorgulama ekranı 2023 | Öğrenci karne notları erişime açıldı mı? e-Okul meb.gov.tr not görüntüleme nasıl yapılır?

Karne notu nasıl görüntülenir sorusunun cevabı merak ediliyor. Karnesini çeşitli sebeplerle alamayanlar ya da karne günü okula gitmeyenler not görüntüleme ekranını araştırıyor. Peki öğrenci karne notları erişime açıldı mı? e-Okul meb.gov.tr not görüntüleme nasıl yapılır? İşte e-Karne sorgulama ekranı...