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e-Karne sorgulama ekranı 2023 | Öğrenci karne notları erişime açıldı mı? e-Okul meb.gov.tr not görüntüleme nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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e-Karne sorgulama ekranı 2023 | Öğrenci karne notları erişime açıldı mı? e-Okul meb.gov.tr not görüntüleme nasıl yapılır?

Karne notu nasıl görüntülenir sorusunun cevabı merak ediliyor. Karnesini çeşitli sebeplerle alamayanlar ya da karne günü okula gitmeyenler not görüntüleme ekranını araştırıyor. Peki öğrenci karne notları erişime açıldı mı? e-Okul meb.gov.tr not görüntüleme nasıl yapılır? İşte e-Karne sorgulama ekranı...

Karne notu nasıl görüntülenir sorusunun cevabı merak ediliyor. Karnesini çeşitli sebeplerle alamayanlar ya da karne günü okula gitmeyenler not görüntüleme ekranını araştırıyor. Peki öğrenci karne notları erişime açıldı mı? e-Okul meb.gov.tr not görüntüleme nasıl yapılır? İşte e-Karne sorgulama ekranı...

E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girdikten sonra "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayınız. Buradan öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere aldığı tüm notları görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aynı zamanda E Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile giriş yapmak mümkün.

E-KARNE NASIL ALINIR?

E-karne uygulaması pandemi döneminde zorunlu uzaktan eğitim nedeniyle hayata geçirilmiş bir uygulama idi. Pandemi döneminin sona ermesi ve eğitimin yeniden yüz yüze şeklinde yapılması nedeniyle e-karne uygulaması şu an için kullanılmıyor.

Bununla birlikte e-okul sistemi üzerinden öğrencilerin dönem boyunca aldıkları tüm puanları görmek böylelikle karne notuna ulaşmak mümkün.

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