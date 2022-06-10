POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fiziki yeterlilik, sağlık kontrolü ve sözlü mülakat sonrasında polis adayları POMEM sonuçlarını araştırıyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı gerçekleştirecek olan POMEM'in polis memuru ve komiser yardımcısı rütbeleri için yapılan mülakat sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
28. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28. dönem POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sonuçların ne zaman duyurulacağı hakkında bilgi paylaşmadı. 28. Dönem POMEM sonuçlarının Haziran ayında açıklanması bekleniyor.
POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
POMEM NEDİR?
Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.
Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
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- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
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