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AÖF sınavları iptal mi, yeniden yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 10-11 Haziran sınavları gerçekleşecek mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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AÖF sınavları iptal mi, yeniden yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 10-11 Haziran sınavları gerçekleşecek mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları hızla devam ederken ortaya çıkan kopya iddialarının ardından gözler yönetime çevrildi. Öğrenciler sınavların iptal edilip edilmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Sıklıkla internette kontrol edilen konular arasında yer alan AÖF sınavlarıyla ilgili gözler 10-11 Haziran tarihlerine çevrildi. Peki AÖF sınavları iptal mi, yeniden yapılacak mı?

AÖF sınavları iptal mi, yeniden yapılacak mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 150 TL karşılığında sınav sorularının satıldığına ilişkin çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Öğrenciler arama motorlarında "Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 10-11 Haziran sınavları gerçekleşecek mi?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...

AÖF SINAVLARI İPTAL Mİ?

Anadolu Üniversitesi yönetimi konuyla ilgili inceleme başlatıldığını, kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin tüm sınavlarının iptal edileceğini açıkladı. Pandemide benzer bir kopya skandalıyla gündeme gelen üniversite geriye dönük incelemenin de devam ettiğini aktardı.

Şimdiye dek 1001 öğrencinin kopya çektiğinin tespit edildiği ve mezun durumundaki öğrencilerin mezuniyetlerinin iptal olduğu ifade edildi. Cevap anahtarlarını paylaşanların tespiti için de yasal sürecin başlatıldığı aktarıldı.

KOPYA SKANDALI

AÖF sınavlarının deprem sebebiyle online yapılmasıyla birlikte çeşitli platformlarda kurulan gruplarda soruların 150 TL karşılığında satıldığı iddia edildi. Üniversitelerde toplu kopya skandalı ilk kez pandemide sınavların internet üzerinden yapılmasıyla ortaya çıkmıştı.

AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi finalleri 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde online olarak yapılıyor. Her ders sınavı 40 dakika sürüyor. Öğrenciler, sınav sistemine saat 08:00 - 23:00 saatleri arasında girebiliyor.

Adayın sorumlu olduğu sınava gireceği gün, öğrencinin (aosogrenci.anadolu.edu.tr) sayfasında belirtildi.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023-19 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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