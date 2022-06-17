Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 17 Haziran Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam zamanlı ve yüz yüze geçen dönemin ardından öğrenciler, takdir-teşekkür belgeleri ile beraber karnelerini yarın alacaklar. Sabah gerçekleşecek küçük törenin ardından tüm kademelerde karneler sınıf öğretmenleri tarafından dağıtılacak. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 17 Haziran Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek?