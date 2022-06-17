Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 17 Haziran Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek?
Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler yarın dağıtılacak olan karneler için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 2.dönem ise yarın sona eriyor. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 17 Haziran Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek?
Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 17 Haziran Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam zamanlı ve yüz yüze geçen dönemin ardından öğrenciler, takdir-teşekkür belgeleri ile beraber karnelerini yarın alacaklar. Sabah gerçekleşecek küçük törenin ardından tüm kademelerde karneler sınıf öğretmenleri tarafından dağıtılacak. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 17 Haziran Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek?
KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?
17 Haziran Cuma günü Karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak.
Karneler 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler Okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.
Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öte yandan anaokulu ve 1. sınıflar ise 5-9 Eylül'de okula uyum haftasına başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.
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