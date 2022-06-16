AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Açık Öğretim Ortaokulları'na ait 3. dönem sınavı gerçekleştirilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?