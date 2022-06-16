AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan açıklama ile sınav tarihi duyurulmuştu. Öğrenciler sınavın yapılacağın tarihi merak ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Açık Öğretim Ortaokulları'na ait 3. dönem sınavı gerçekleştirilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?
MEB'den yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavının temmuz ayında yapılacağı bildirildi. Ancak, sınavın temmuz ayının kaçında gerçekleştirileceği henüz duyurulmadı.
AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLINE MI?
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav yani online olarak uygulanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
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- AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
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