YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika, saat sürecek?
YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte üç oturumdan oluşacak sınava dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika, saat sürecek?
YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika, saat sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS giriş belgesi ve YKS (TYT, AYT, YDT) sınav süreleri araştırmaları hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına çok az bir süre kala öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika, saat sürecek?
ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Tüm sınav merkezlerimizde, sınav koordinatörlerimizin koordinasyonunda, illerde rektörlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için il ve ilçelerde alınan önlemler ve sınav hazırlıkları görüşülmektedir.
2022-YKS tüm sınav merkezlerimizde eş güdüm içerisinde uygulanacaktır. Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.
ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.
ÖSYM UYARDI: SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!
2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
İlk oturum saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
İkinci oturum saat 10.15'te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecektir.
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
Üçüncü oturum saat 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecektir.
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
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