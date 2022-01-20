Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...
Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 tatile kısa bir süre kala karnelerin ne zaman verileceği de merak konusu oldu. Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci karnelerin verileceği tarihi merak ediyor. İşte, karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...
Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişe geçti. Karnelerin alınmasıyla ara tatil başlayacak ve öğrenciler kısa bir tatilin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı 2021-2022 takviminde karnelerin alınacağı tarih yer alıyor. İşte, Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Birinci dönem sonu karneleri önümüzdeki 21 Ocak'ta yani Cuma günü verilecek. Karneler okullarda yüz yüze verileceği gibi, dönem sonu notlarına ve öğrencinin bilgilerine dair genel verilere e-Okul üzerinden de ulaşılabilecek.
15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. 15 günlük sömestr tatili, 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü okula geri dönecek.
15 TATİL ARA TATİLLE BİRLEŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündemine sömestr tatili ile ara tatilin birleştirilmesi gibi bir konu yer almıyor. Ancak MEB tarafından yapılan son duyurulara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...
- Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama...
- Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Elenen sürpriz isim...
- Survivor Hikmet kimdir, elendi mi? Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi olacak?
- Yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor! Memur ve emekliye ek zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2.500 TL...
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuç tarihi belli oldu mu?
- Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar kimdir, kaç yaşında? Kenan Yaşar nereli? İşte biyografisi...
- Hesaplamalar baştan aşağı değişti! 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam aylık ne kadar maaş alırım? 2022 zamlı maaş tablosu...
- Rize ve Trabzon'da yarın kar tatili var mı? 20 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...
- Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği açıklamalar...
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Sakarya'da okullar tatil edildi mi? MEB ve Valilik açıklamaları...