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Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...

Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 tatile kısa bir süre kala karnelerin ne zaman verileceği de merak konusu oldu. Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci karnelerin verileceği tarihi merak ediyor. İşte, karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...

Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişe geçti. Karnelerin alınmasıyla ara tatil başlayacak ve öğrenciler kısa bir tatilin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı 2021-2022 takviminde karnelerin alınacağı tarih yer alıyor. İşte, Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Birinci dönem sonu karneleri önümüzdeki 21 Ocak'ta yani Cuma günü verilecek. Karneler okullarda yüz yüze verileceği gibi, dönem sonu notlarına ve öğrencinin bilgilerine dair genel verilere e-Okul üzerinden de ulaşılabilecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. 15 günlük sömestr tatili, 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü okula geri dönecek.

15 TATİL ARA TATİLLE BİRLEŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündemine sömestr tatili ile ara tatilin birleştirilmesi gibi bir konu yer almıyor. Ancak MEB tarafından yapılan son duyurulara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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