Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişe geçti. Karnelerin alınmasıyla ara tatil başlayacak ve öğrenciler kısa bir tatilin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı 2021-2022 takviminde karnelerin alınacağı tarih yer alıyor. İşte, Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Birinci dönem sonu karneleri önümüzdeki 21 Ocak'ta yani Cuma günü verilecek. Karneler okullarda yüz yüze verileceği gibi, dönem sonu notlarına ve öğrencinin bilgilerine dair genel verilere e-Okul üzerinden de ulaşılabilecek.