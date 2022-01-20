AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? MEB Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav tarihleri, 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde son gelinmesi ile gündemde yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Açıköğretim Lisesi kayıtları 28 Ocak'ta sona erecek. İşte, AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? MEB Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? MEB Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacak. İşte, AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? MEB Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.
2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 günü başlayıp 28 OCAK 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir ) E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise; E OKULDA 1. dönem 21 Ocak 2022 tarihinde bittikten sonraki günlerde ve Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, 1. maddedeki kayıt tarihleri içerisinde açılacaktır.
MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 II. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 27 Aralık 2021 – 28 Ocak 2022 olacak. Kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL ve ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak yatırılacak. Başvuru ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubesi yada internet üzerinden yatırılacak.
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