1 dersten kalınca belge alınır mı 2024? Karnede zayıf varken belge verilir mi? Takdir teşekkür alma şartları....
"Tek dersten kalınca takdir teşekkür belgesi alınır mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Okullarda son haftaya girilmesiyle birlikte karneler hakkında araştırmalar hız kazandı. Karnelerin yanında takdir ve teşekkür belgeleri almak isteyen öğrenciler, belirli şartları sağlamak durumundalar. İşte takdir teşekkür belgesi alma şartları 2024!
Okullarda 19 Ocak Cuma günü karneler verilecek. Öğrenciler ise bu karnelerle birlikte alacakları takdir, teşekkür ve onur belgelerini merak içinde bekliyor. Peki, karnede zayıf olursa teşekkür takdir alınır mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Teşekkür Belgesi ise dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84.99 arasında olan ve tüm ders notları 50.00'dan fazla olan öğrencilere verilmektedir.
1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?
Öğrenciler karnelerinin yanında yaptıkları ortalama puanına göre takdir veya teşekkür belgesi alırlar.
Ortalama puanlarının dışında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler dönem ortalamalarının en az 70 puan alması halinde teşekkür belgesi almaya hak kazanacak.
Dolayısıyla tek dersten zayıfı olan veya diğer bir ifadeyle 50.00 altında notu bulunan öğrenciler Takdir ve Teşekkür Belgesi alamazlar.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.
Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.
Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.
Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.
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