KARNE GÖRÜŞLERİ 2023! İlkokul, ortaokul, lise karne görüşleri! 1,2,3,4,5. sınıf öğretmen karne görüşleri...

3- Başarısız Öğrenciler

Derslerinde .....ve...... sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi.

Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor. Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.

Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.

Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi. Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır. Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.