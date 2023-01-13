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KARNE GÖRÜŞLERİ 2023! İlkokul, ortaokul, lise karne görüşleri! 1,2,3,4,5. sınıf öğretmen karne görüşleri...

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Giriş Tarihi: 13.01.2023
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KARNE GÖRÜŞLERİ 2023! İlkokul, ortaokul, lise karne görüşleri! 1,2,3,4,5. sınıf öğretmen karne görüşleri...

İlkokul, ortaokul, lise karne görüşleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerinin karnelerinde not ve ortalamalarının yanı sıra öğretmen görüşlerine de yer veriliyor. Öğrenciler, karnede öğretmenlerinin kendileri için ne yazacağını da heyecanla bekliyor. İşte, 1,2,3,4,5. sınıf öğretmen karne görüşleri...

Öğrenciler 1. dönem sonuna gelirken karne görüşleri için detayları merak ediyor. Karne gününe son birkaç gün kala öğretmenler de karnelerdeki görüş yerlerini doldurmak için farklı örnekler arayışına girdi. Karne gününe son birkaç gün kala öğretmenler de karnelerdeki görüş yerlerini doldurmak için farklı örnekler arayışına girdi. İşte, İlkokul, ortaokul, lise karne görüşleri!

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

1- Başarı Düzeyi Yüksek Öğrenciler

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim.

Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim.Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

"Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma.

Seni ve aileni tebrik ederim."

2- Orta Düzeyde Başarı Gösteren Öğrenciler

Çalışma disiplinini artırmalı. Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli. Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır. Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.

Oyuna, TV – bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur. Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.

Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle...

Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum. Başarı grafiğinin artması dileğiyle...

Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin. ....... ve ........ derslerde biraz daha gayret göstermesi gerekli.

3- Başarısız Öğrenciler

Derslerinde .....ve...... sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi.

Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor. Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.

Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.

Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi. Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır. Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.

5, 6, 7 VE 8. SINIF VE LİSELER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

1- Çok Başarılı Öğrenciler

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir.

İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum.

Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

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